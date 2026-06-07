◆カーリング日本選手権第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、札幌国際大に１２―４で勝利し、連覇へ弾みをつけた。第１エンドで２点を奪って流れをつかむと第３Ｅでは大量４点を奪って６点目。第４Ｅこそ２点を取られたものの、第５Ｅで４点をすぐに取り返し、流れを渡さず、終始、ゲームを有利に運んでこのまま押し