◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク（７日・横浜）＝延長１２回＝ＤｅＮＡ・相川亮二監督が遅延行為で退場処分となった。２０１３年９月１４日の阪神戦以来、自身２度目の退場劇となった。２―２の延長１１回２死一塁で宮崎がカウント１ボール２ストライクからスイングした際に海野のミットにバットが接触したように見えた。宮崎が川口主審にアピール。その後、相川監督も抗議したが、規定の時間を