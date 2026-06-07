お笑いタレント・劇団ひとりの妻でタレントの大沢あかね（４０）が７日までに、自身のＳＮＳを更新。最新ショットが話題を呼んでいる。インスタグラムに「おやすみ」とだけ記して２枚の写真を載せた大沢。ピタッとした白いＴシャツにデニムを合わせたカジュアルなコーディネートだが、メリハリのある女性らしい体のラインを強調している。この投稿にフォロワーからは「綺麗やなぁ」「どんどん綺麗になっている」「ホント美人