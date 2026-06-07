積極財政派の筆頭格である高市早苗首相が、ことあるごとに訴えてきた消費減税。ここへきて、その議論が本格化している。市民の負担軽減につながると歓迎ムードかと思いきや、シンクタンクをはじめとする専門家からは、この減税政策に対して冷ややかな目が注がれている。それはなぜなのだろうか。恒久減税なら「投資」と割り切れるかもしれないが理由のひとつに、この減税にかかるコストが挙げられる。有力とされる「食料品は1％」