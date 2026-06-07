性的マイノリティーの人たちへの理解を広げ、差別や偏見のない社会を目指すプライドパレードが東京で開かれました。【映像】多くの人が集まったプライドパレードの様子劉記者「パレードが今、代々木公園を出発しました。結婚の自由などを訴えています」きょう開催されたパレードにはおよそ1万5000人が参加し、レインボーフラッグを掲げながら渋谷や原宿の街を行進しました。メキシコ駐日大使も参加「すべての人が平等だ」海