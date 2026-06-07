元ももいろクローバーのメンバーで、歌手・俳優として活動している伊倉愛美（32）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を公表した。【写真】元ももクロ・伊倉愛美、第2子出産生まれたばかりの赤ちゃんショット伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と報告し、小さな赤ちゃんの写真を披露した。「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えること