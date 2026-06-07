富山市で、ガラスの風鈴を作る体験が人気を集めています。【映像】強く息を吹き…風鈴づくり体験の様子富山市にあるガラス工房では、風鈴づくり体験が行われています。炉の中で1200度もの高温に熱せられたガラスを工房スタッフのサポートを受けながら息を吹き込んで膨らませたり、転がしたりしながら、少しずつ形を整えていきます。この風鈴づくりは毎年6月から始まる人気の制作体験で、色や模様を自由に選んで世界に一つだ