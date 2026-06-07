歌手の鈴木愛理（32）が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。朝マックの定番メニューをほお張る姿を披露し、注目を集めている。6日深夜放送のニッポン放送「鈴木愛理のオールナイトニッポン0」（深夜3・00）に出演。「さっきね、マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！夜ご飯ちゃんと食べれてなくて、今から食べるか食べないか迷ってたけど、空いてた＝食べなさい。ということだと信じて（笑）5枚頼めた