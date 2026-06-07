巨人２−２ロッテ（交流戦＝７日）――２試合連続で引き分けた。巨人は七回に松本の適時打で勝ち越し、ロッテは九回二死から安田のソロで追いついた。巨人は３カード連続の勝ち越しとなった。◇日本ハム７−１ヤクルト（交流戦＝７日）――日本ハムが４連勝。一回にレイエスの２ランで先制し、五回にはマルティネスの２ランなどで加点した。北山は１失点で完投。ヤクルトは今季初の４連敗。◇西武４−１中日（交流戦＝７日）