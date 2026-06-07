性的マイノリティへの差別や偏見をなくそうと、東京・渋谷区では7日、およそ1万5000人の当事者や支援者がパレードを行いました。7日、東京・渋谷区で行われたのは、性的マイノリティへの差別のない社会を目指す国内最大級のイベント「Tokyo Pride 2026」のパレードです。パレードは32年の歴史を持ち、今年は「多様性と平等がひらく未来」をテーマに、およそ1万5000人の当事者や支援者が虹色の旗やアイテムを持って代々木