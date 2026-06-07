タレントの平愛梨（41）は6月3日に自身のInstagramを更新し、サッカー日本代表・長友佑都（39）への思いをつづった。投稿では、日本代表としてワールドカップに挑む夫に向けて、出会ったころから口にした言葉を実現してきた姿への尊敬や、4男児とともに送り出す家族の思いを伝えている。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と