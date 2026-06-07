日本サッカー協会（JFA）は6月3日、公式Instagramを更新。成田空港から事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ向けて出発する森保ジャパンのメンバーを紹介した。 【画像】堂安律、妻・明松美玖さんとの結婚披露宴を報告「最高にステキ」「めっちゃキレイ」 JFAは「『FIFAワールドカップ2026™』に向けて、出発！」と題して、中村敬斗（25）、谷口彰悟（34）、鈴木彩艶（23）、大迫敬介（26）、後藤啓