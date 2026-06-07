【写真】コックコート姿に惚れる、宮舘涼太のスタイルの良さ際立つ テレビ朝日系オシドラサタデー公式Instagramでは、Snow Man・宮舘涼太のシェフ姿を公開した。 ■シェフ・宮舘涼太！手慣れた調理シーンに釘付け 真っ白なコックコートに、長いコック帽をかぶった宮舘涼太。フライパンをあおったり、時には調味料を振りかけたりと、手際よく調理する動画が公開された。 これは宮舘が主演を務めた