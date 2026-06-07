【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4ピースロックバンド・yutoriが、2026年10月から対バンツアー『yutori 2MAN TOUR 2026「対 vol.2」』を開催することを発表した。 ■今回の対バンツアーはSpotify O-EASTなど全国5カ所で開催！ 今回の対バンツアーは、インディーズ時代である2024年に開催した「yutori 2MAN TOUR 2024『対』」の第2弾として、Spotify O-EAST（東京）など全国5カ所で開