【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、7月29日にリリースとなるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』より、本邦初公開の映像を多数含むライブダイジェスト映像がプレミア公開された。 ■プレデビュー曲「Moonchaser」やデビュー曲「Star Wish」など全8曲のパフォーマンスを約15分間に凝縮！ 本映像は、STARGLOWが「最優秀ニュー・アӦ