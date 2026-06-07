【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、6月7日に国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもって、全国4都市11公演にわたるグループ初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』を完走した。 ■今秋全国20カ所を巡るファンミーティングツアーの開催も決定！ 本ツアӦ