おととい（5日金）から山口市で開かれたピックルボールの国際大会。最終日のきょうも熱戦が繰り広げられ山口県勢も健闘しました。ジャパンオープンin山口穴の開いたプラスチック製のボールを打ち合うアメリカ発祥のニュースポーツ「ピックルボール」。山口市で3日間開かれた国際大会には7つの国と地域からおよそ400人が参加しました。競技は男子、女子、混合の各ダブルスが年齢や実力ごとのカ