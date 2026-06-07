任期満了に伴う南島原市長選挙が7日告示され、現職と新人2人のあわせて3人が立候補しました。 南島原市長選挙に立候補したのは届け出順に、新人で元島原半島観光連盟会長の相川 武利候補（65）、新人で前の市議会議員の隈部 和久候補（63）、現職で4期目を目指す松本 政博候補（78） のいずれも無所属の3人です。 （相川 武利候補） 「我々シン・南島原市を掲げて、このままではこのまちは次世代、お子さん、お孫さんに続か