秋の大祭「長崎くんち」のさじき券の販売が7日から始まりました。 長崎市の諏訪神社には、午前7時の販売開始を前に多くのくんちファンが列を作りました。 中には、3日前の夜から並んだという人も。 （長崎市から） 「今回初めてで見るからには1番乗りで（さじき券を）とりたいと思った」 「こういう雰囲気で並んで。4か月間、この後10月のおくんちを楽しみにできる雰囲気が好きで並んでいる」 販売が始まったのは、10