元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が7日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。現在の生活や職業について語った。MCの満島真之介から現在の食生活を問われると「コンビニなんですよ、ずっと」と桝氏。22年に日テレを退社し、現在は同大の研究者となっただけに、「僕今京都と東京を行ったり来たりしているんですよ。大学が京都で」と打ち明けた。