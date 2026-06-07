お笑いタレント平野ノラ（47）が8日、自身のSNSを更新し、カッサにハマったことを報告した。平野はブログで「メンテナンス体の疲れがなかなか取れない頭から首にかけて張っているこの感じはマッサージではなくカッサだわ！と言う事で頭から全身しっかり施術してもらいました！」とつづり、「観覧注意」としながら「カッサの後に浮き出たお血老廃物が表面化した証拠がなかなか衝撃です！！」と、背中に浮き出たお血の写