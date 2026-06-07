◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が8回1失点の好投で今季6勝目。バッテリーを組んだラッシング選手も「8回を投げ切るのは簡単なことではない」と称賛しました。先発登板した山本投手は、初回2アウトから連打を浴びて先制点を献上。それでも直後の攻撃で、大谷翔平選手の内野安打から打線がつながり、大谷選手が2度目の打席で2ランを放つなど、打者一巡の猛攻で大量9点