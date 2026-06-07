お笑いタレントの明石家さんま（70）が7日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、出会いから40年近くが経った“教え子”の現在に驚く場面があった。この日は「ぽっちゃり業界2026前半戦！」としてタレントの内山信二がゲスト出演。1988年に始まったバラエティー番組「あっぱれさんま大先生」（フジテレビ）に第1期メンバーとして出演していた内山は現在44歳。「来年でさんまさんと出会って40年になるんで」