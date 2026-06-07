サッカー日本代表の瀬古歩夢選手が現地時間6日、26歳の誕生日を前に、大先輩から祝福を受けました。開幕まであと4日に迫るFIFAワールドカップ2026。瀬古選手は先月31日のアイスランド代表戦では遠藤航選手との交代で後半からボランチとして出場しました。遠藤選手がまだ全体練習に不参加となっている中ですが、「僕はしっかり準備して、この大会に挑みたい」と話しました。初戦のオランダ戦まで残り1週間となりますが、「自分自身