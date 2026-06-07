講演する玉城デニー沖縄県知事＝７日、藤沢市在日米軍基地に関する沖縄の負担を第二の基地県・神奈川から考えるフォーラムが７日、神奈川県の藤沢市内で開かれた。玉城デニー沖縄県知事が講演し、国土面積約０・６％の沖縄に、全国の７０・３％の在日米軍専用施設が集中している現状の異様さを伝えた。玉城氏は「戦後、本土では基地の整理縮小が進んだが、１９７２年の本土復帰以降も沖縄には多くの米軍基地が日米地位協定に基