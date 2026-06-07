巨人は７日のロッテ戦（東京ドーム）を２日連続となる延長１２回の末、２―２と引き分け。前日６日と同様に４時間越えのロングゲームを戦ったが、勝利をつかみ取ることができなかった。２―１で迎えた９回に守護神・マルティネスが登板。先頭からテンポよく２つのアウトを取ったが安田にカウント２―０から１５５キロ直球を捉えられ同点ソロを被弾した。試合は振り出しに戻り、延長戦へ。中川、田中瑛、赤星は得点を許さなかっ