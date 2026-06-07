私立恵比寿中学が、7月8日(水)に新曲「えびチリ、はじめました」を配信リリースすることを発表した。リリースに先駆けて6月20日(土)からはTikTokにて音源の一部が先行配信される。発表が行なわれたのは現在開催中の＜私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜＞東京公演にて。新曲「えびチリ、はじめました」は、ヒャダインこと前山田健一による書き下ろし楽曲だ。完全新曲での両者タッグは2020年リリースの「Sweet of