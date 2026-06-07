今さら言うことではないが、ロックの今と昔をつなげるw.o.d.のようなバンドが2020年代の日本にいることは貴重だし、そういうバンドがこうして＜SATANIC CARNIVAL＞に出てくれることはとてもうれしい。極限までシンプルな3ピースによるロックンロールは、まるでDJのようにオーディエンスを温めていき、最終的にはHELL STAGEをダンスフロア化するに至ったのだが、徐々に皆の頭が揺れていき、気づけば大勢の人間がジャンプしていくと