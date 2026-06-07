予備校講師でタレントの林修が６月７日に東京競馬場で行われた安田記念・Ｇ１の表彰式でプレゼンターを務めた。１７頭立てで争われ、８番人気で武豊騎手が手綱を執るシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が、好位から抜け出し、初のＧ１タイトルを手に入れた。表彰式に臨んだ林は「本日はＧ１レース『安田記念』で、表彰式プレゼンターを務めさせていただきました。競馬場には昨年のダービー以来でしたが、