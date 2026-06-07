突き上がる拳と鳴り止まない合唱。時おりスクリーンに映し出される熱量過多な観客の表情が、THE FOREVER YOUNGの音楽そのものを物語っていた。＜SATANIC CARNIVAL 2026＞は折り返し地点に差し掛かり、EVIL STAGEに福岡県久留米発の4ピースバンドTHE FOREVER YOUNGが登場。ライブは「HELLO GOODBYE」で幕を開け、すかさず「拳ー！」とクニタケヒロキ(Vo, B)が叫ぶ。そして男臭いしゃがれ声と無骨なバンドサウンドを容赦なくブッ放し