◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）「８番・二塁」で先発出場した巨人の吉川尚輝内野手が５打数３安打１打点の大暴れを見せた。０―０の２回２死一、二塁で外角直球を流し打ち、左前へ先制タイムリー。７回先頭は中前、９回先頭も左前へ運んで猛打賞をマークした。前日６日のロッテ戦（東京ドーム）も４打数２安打で２試合で計５安打の固め打ちとなった。月間打率２割３