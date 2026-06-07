筆者の友人・K代は、とても穏やかであまり感情を表に出さない人です。結婚後ももめごとが起きないように努めていました。でもある日、K代があることをきっかけに断固とした態度に出ることになったそうです。 予定のない同居 私は同じ年の夫と結婚し、義実家とは異なる県で生活していました。夫が中学生の頃に義父が他界したせいか、夫と義母は強い絆で結ばれているように感じていました。 結婚して5年ほど経った頃、義母が