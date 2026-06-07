「俺ら、やることをやるぞ。行こう。やれる奴だけ来い。SATANIC行けるだろ！」5度目の出演にして、ついにSATAN STAGEに立ったAge Factoryは清水英介（Vo, G）がオーディエンスを挑発するように言いながらライブになだれこんだ。彼らが1曲目に選んだのは、清水がギターを持たず、ハンドマイクでラップした「CLOSE EYE」。音源のニヒリスティックなラップを、清水が激情を迸らせアジテーションにも聴こえるシャウトに変えると、増子