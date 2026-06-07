俳優のムロツヨシが７日、都内で行われた映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）の“特別御礼”舞台あいさつに主演の中村倫也と出席した。ムロはスケジュールの都合で、今作のプロモーションに初参加。約２０年親交がある中村とフリートークで進行した。観客からの質問コーナーの時間が設けられ、「最近、選択をミスったことは？」と聞かれたムロは「最近、撮影（の休憩時間）でご飯屋さんに行って、話しかけられた。その人がすご