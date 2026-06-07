ホーム用は伝統工芸「備後絣」を融合した広島の新ユニサンフレッチェ広島は6月7日、2026-27シーズンの明治安田J1リーグで使用する新ユニフォームのデザインが決定したと発表した。新シーズンのコンセプトは、「“クラブの伝統”と“広島の文化”に“革新”を融合させ、更に進化させる！」。ホームユニフォームには、広島の県指定伝統的工芸品である「備後絣（びんごかすり）」の風合いを取り入れたグローバルクリエイティブデ