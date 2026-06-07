長野市中心部を屋台が巡行する「ながの祇園祭」が7日、暑さ対策のため開催を1か月前倒して行われました。夏の風物詩として長野市で行われている「ながの祇園祭」。弥栄神社の祭りで、無病息災や疫病退散を願い、華やかな装飾で彩られた屋台が市街地を巡行します。例年は7月に行われていましたが、厳しい暑さを避けるため今回、1か月前倒しして行われました。また、神の代理として馬に乗って屋台や獅子舞を先導する「お先乗り」の稚