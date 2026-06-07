5月31日に飯豊連峰に登山に出掛けたまま行方が分からなくなっていた青森県の78歳の男性は7日午後、山岳救助隊によって救助されました。男性にけがはないということです。行方が分からなくなっていたのは青森県六戸町の寺田文夫さん(78)です。寺田さんは5月31日、飯豊連峰へ登山に出かけたまま家に戻らず、4日、家族が警察に「連絡が取れない」と通報がしていました。7日は午前9時ごろから県警ヘリ「がっさん」と山岳救助隊による捜