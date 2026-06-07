◇交流戦DeNA―ソフトバンク（2026年6月7日横浜）DeNA・相川亮二監督が、遅延行為により退場処分となった。監督になって初の退場。DeNAの延長11回の攻撃で、2死一塁の場面で宮崎が空振り三振。この際にバットがソフトバンクの捕手・海野のミットに当たったとして、宮崎は打撃妨害をアピールした。ベンチを出た相川監督も雨の中、審判団に説明を求めた。この行為が5分を超えたため、遅延行為として退場処分となった。