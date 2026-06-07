一時的にわんこにケージへと入ってもらっていた飼い主さん。ふと愛犬の方を見ると、出してほしくて見せた"まさかの表情"がSNSで大きな話題に！投稿は記事執筆時点で16万再生を突破し、「かわいすぎます♡」「作戦成功かな（笑）」などの声が寄せられました！ 【動画：一時的に犬をケージに入れた結果→ふと横を見てみると…出してほしくてみせた『まさかの表情』】 一時的にケージへ入ってもらったら