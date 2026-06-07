赤ちゃんとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で70万9000回再生を突破し、「優しいお兄ちゃん」「平和すぎてホッコリ」「これは許しちゃいますね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：よちよち歩きの赤ちゃんが『お風呂でイタズラ』するので、叱ろうとした結果→大型犬が…まさかの光景】 赤ちゃんがお風呂でイタズラ Instagramアカウント