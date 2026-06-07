休日の朝、ママさんがゆっくり寝ていたら、先に起きたワンコが寂しがって…？ママさんが起きてくるまで健気に待ち続ける姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で13万1000回再生を突破。「天使」「いじらしすぎる」といった声が寄せられています。 【動画：休日の朝、いつもより遅くまで寝た結果→先に起きた犬が『階段の前』で待ち続けて…あまりにも健気な光景】 ママがゆっくり寝ていたら… YouTubeチャンネル「あくまでチ