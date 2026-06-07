現地６月６日、北中米ワールドカップを控えるイングランド代表は、アメリカ・タンパで開催された国際親善試合でニュージーランド代表と対戦。１−０で勝利した。なかなか相手の守備を崩せず苦戦したイングランドだったが、決勝ゴールを奪ったのはキャプテンでエースのハリー・ケインだった。45＋３分、左サイドを突破したジェド・スペンスのクロスにゴール前で反応。絶妙なバックヘッドで合わせてネットを揺らしてみせた。こ