強烈な色彩と力強い筆使いで時代を超えて愛される画家、ゴッホ。フェリシモ「ミュージアム部」とガーゼアパレルブランド「メンシャ！（mensha!）」のコラボから誕生したのが、ゴッホの作品をモチーフにした日常に溶け込むアイテムの数々です。スカーフに一輪挿し、アクセサリーチャーム……ぜひ一緒にチェックしてみましょ♪【7種のコラボアイテムが登場】・ゴッホの世界をまとう大判ダブルガーゼスカーフゴッホの代表作「ひまわり