平和記念式典で奉納される原爆死没者名簿の合同記帳が行われ初代の記帳者も激励に訪れました。筆をとるのは、2人の被爆者と一般公募で選ばれた16歳から70歳までの14人です。会場には1952年に初めて記帳した伊藤恒子さんも激励に訪れました。■伊藤恒子さん「世界の平和を願いつつ平和のバトンを次へ繋いでほしい」去年の8月6日以降に亡くなった被爆者は現在、3035人です。バトンを受け取り記帳した高校生は…■福地芽依さん「平和