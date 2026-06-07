大量援護をもらった山本がしっかりとその後を抑えた(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間6月6日のエンゼルス戦で先発し、今季最長の8イニングを投げ抜き、6勝目をマークした。初回に味方打線が9得点を挙げ大量援護を受けたエース右腕は、マウンド上で自らの役割をきっちりと果たしチームの勝利に貢献。そのピッチングには指揮官からも賛辞が送られている。【動画】山本由伸を強烈援護！大谷翔平の貫禄2ランシーンを