Hey! Say! JUMPのメンバー・山田涼介さんが、「Ryosuke Yamada」名義で2ndアルバム『Are You Red.Y?』を発売し大ヒットを記録しています。「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位となり、『RED』に続く2作連続で首位を獲得しました。さらに、山田さんは、事務所で初となるソロドームツアー「Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？」を6月27日の京セラドーム大阪公演から開催予定。9月5日には台湾公演から初のソロ