モデルでタレントの大倉士門さんは6月5日、自身のInstagramを更新。モデルでタレントの妻・みちょぱさんとの水族館デートを披露しました。【写真】大倉士門＆みちょぱ、水族館デート「ラブラブショットいいね」大倉さんは「「久しぶりに鴨川シーワールドへ 水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館」とつづり、9枚の写真を投稿。モデル・タレントとして活躍し、現在第1子妊娠中の妻・みちょぱこと池田美優さんとのツーショット