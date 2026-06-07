◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム7-1ヤクルト(7日、神宮球場)4連敗を喫したヤクルト池山監督が、「反省するところはして、またDHなので組みかえをする」と前を向きました。先発の奥川恭伸投手は、直近2試合続けて好投をみせていましたが、初回レイエス選手に2ランを浴びると、5回にもマルティネス選手の2ランなどで4点を失い、5回被安打7の6失点(自責点3)の内容。打線も北山亘基投手の前に9回1得点に封じられ、同一カード3連敗で前