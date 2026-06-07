「ボートレース多摩川バースデイカップ」（７日、多摩川）小川竜太朗（２６）＝埼玉・１２７期・Ｂ１＝が初日４Ｒで、２着を確保して上々の発進を決めた。「展示では回り過ぎてましたね。でも本番レースの１周１Ｍはしっかり回れた。握り込みとターンの感じはペラ調整で良くなった」と機力もしっかりと上積みした。「行き足もいいのでＳもしやすい。あとはターンの感じをしっかり合わせられれば、もっと良くなると思う」と方