俳優・小泉今日子さんと豊原功補さんが破局したようだと6月2日号『女性自身』が報じています。小泉さんは特にコメントを出したわけでなく、豊原さんも記者の直撃取材に対して「ノーコメント」だそうなので、本当のところはどうなのかは第三者には知りようがないわけですが、ここで2人の歴史を簡単に振り返ってみたいと思います。【写真】2025年9月、六本木のゲイクラブで“神ライブ”と絶賛されたキョンキョンの熱唱シーン豊原さ